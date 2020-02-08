مظاهرات حاشدة في قطر (فيديو)

رصد مقطع فيديو بثته قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، خروج مظاهرات حاشدة للعمال الموجودين في قطر، بسبب تأخر صرف رواتبهم والعمل في ظروف صعبة وغير آدمية.



وفي سياق آخر، قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن معاناة المرأة القطرية تتواصل فى ظل نظام المافيا القطرية، الذى يمارس كافة أشكال القمع والاستبداد ضد المرأة ويسلبها كافة حقوقها، إلى جانب ممارسة العنف ضدها دون وجود أى قانون يحميها من التطرف والعنف والذى تتعرض له.