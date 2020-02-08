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فضل يعلن عن مكاسب اتحاد الكرة من مباراة السوبر المصري

السبت 08/فبراير/2020 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى يرأسها عمرو الجناينى عن مكاسب الجبلاية المادية من إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال فضل عبر تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد :" دخل الاتحاد المصري لكرة القدم 3 مليون درهم إماراتي من بيع التذاكر لمجلس أبو ظبي الرياضي".

وأضاف، قائلاً :" الحمدلله أري أن الأمور التسويقية للسوبر المصري جيدة جدًا، ينقص فقط أن تخرج المباراة فنيًا بشكل جيد وبحضور جماهيري كبير مثل ما تعودنا".

ويذكر أن ملعب محمد بن زايد بالإمارات الذى سيستضيف لقاء السوبر تتكون سعته من 37 الف متفرج، وستكون المباراة بتواجد تقنية حكم الفيديو" VAR " لأول مرة بين الفريقين وبطاقم تحكيم أجنبي سيقوم بإختياره جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.
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