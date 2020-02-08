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دورتموند يسعى لإستعادة قاتل ريال مدريد

السبت 08/فبراير/2020 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية ألمانية، بأن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى لإستعادة لاعبه السابق السويدي ألكسندر إسحق، نجم هجوم فريق ريال سوسيداد الإسباني.

ووفقاً لما أوردته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إسحق مراقب بالفعل من ناديه السابق دورتموند، تمهيداً للعودة نرة أخرى لملعب سيجنال إيدونا بارك في الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة، أن دورتموند يمتلك بنداً يحق له ضم إسحق مرة أخرى مقابل مبلغ 30 مليون يورو، كما يمكن لدورتموند ضم إسحق، في حال تقديم عرض مماثل لأي ناد يريد ضمه، بغض النظر عن قمة العرض.

وإنضم إسحق للنادي الباسكي مطلع الموسم الجاري مقابل 6.5 مليون يورو، بعد أن فشل في إنتزاع مكان أساسي في هجوم الفريق الألماني.

وتوهج صاحب الـ20 عاماً هذا الموسم رفقة ريال سوسيداد، حيث إستطاع تسجيل 13 هدفاً خلال 27 مباراة خاضها مع الفريق.

كما تألق اللاعب خلال الموسم الماضي مع فريق فيليلم الهولندي، والذي سجل معه 14 هدفاً خلال 18 مباراة في جميع البطولات.

وقاد إسحق فريقه للإطاحة بريال مدريد أمس من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث سجل هدفين من رباعية فريقه في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي إنتهت بنتيجة 4-3.

كما سجل هدفاً آخر في مرمى برشلونة، في لقائهما في بطولة الدوري الإسباني، والذي إنتهى بلالتعادل بنتيجة 2-2.

يذكر أن إسحق إلتحق بدورتموند في صيف عام 2016، لكنه واجه مشكلة تواجد بعض النجوم في الفريق مثل ميتشي باتشواي وباكو ألكاثير وبيير إيمريك أوباميانج.

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