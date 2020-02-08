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لاوتارو مارتينيز يحدد رغبته القادمة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:19 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت شبكة إسبن العالمية عن رغبة لاعب إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز والمتألق بشدة مع فريقه ببطولة الدوري هذا الموسم، والذى يُعد أحد الأهداف الرئيسية للأندية الكبري فى العالم والذى يأتي فى مقدمتمهم كل من برشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والذى يسعوا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت الصحيفة العالمية أن اللاعب الأرجنتيني يرغب فى اللعب برشلونة وبجانب قائد الفريق المتالوني ليونيل ميسي، وأن ذلك هى رغبته فى حال الرحيل عن صفوف النيراتزورى.


وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يُحهز أيضًا عرض من أجل ضم اللاعب خلال الصيف القادم لتدعيم صفوف الشياطين الحمر، خاصة وأن اللاعب يتواجد شرط جزائي فى عقده بقيمة 111 مليون يورو.


ويُقدم لاوتارو مارتينيز موسم مميز تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتى خلال الفترة الحالية ويشكل ثنائية مميزة مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو.

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