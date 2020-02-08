نجم برشلونة يشن هجوماً حاداً على أبيدال بعد توديع كأس إسبانيا

شن جوردي ألبا نجم برشلونة بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق أتلتيك بيلباو هجوماً حاداً على إيريك ابيدال المدير الرياضي لبرشلونة بسبب أزمته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البلوجرانا.





وقال ألبا في تصريحات صحفية بعد الخسارة من أتلتيك بلباو وتوديع بطولة كأس ملك إسبانيا:"بالرغم من النتيجة، الشعور جيد، اعتقد أننا كنا نستحق الفوز لأننا صنعنا الكثير من الفرص".





وعن أزمة ميسي مع أبيدال، علق ألبا قائلاً:"علينا أن نساعد بعضنا وليس الهجوم على بعض، هنالك قاذورات تأتي من الخارج".





واختتم ألبا تصريحاته قائلاً:"هذه الحماقات التي تأتي من الخارج تكفي لا نحتاج لأن نلقي حماقات أخرى على أنفسنا".





يذكر أن أتلتيك بلباو نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان ماميس وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وسجل ويليامز هدف أتلتيك بلباو الوحيد في المباراة في الدقيقة 93 من عمر المباراة كما تعرض جيرارد بيكي مدافع برشلونة للإصابة في اللقاء وغادر عن أثرها وشارك أومتيتي بدلا منه.





وودع البارسا بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على يد أتلتيك بلباو وكان البرسا خسر اللقب في الموسم الماضي على يد فالنسيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





وعلى صعيد آخر، خرج ريال مدريد من بطولة كأس إسبانيا على يد ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.



