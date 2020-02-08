رئيس ريال سوسيداد يحسم مصير نجم ريال مدريد

حسم خوكين أبيرباي رئيس ريال سوسيداد مصير نجم الفريق النرويجي مارتن أوديجارد والمعار من ريال مدريد في الموسم المقبل مع الفريق والذي إنضم إلى صفوف الفريق في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين ولكن ريال مدريد يفكر بإستعاده في الصيف المقبل.





وقال أبيرباي في تصريحات صحفية عقب اللقاء:" ريال مدريد نادِ يمتاز بالرقي والاحترام وأوديجارد لديه أفكارٌ واضحة بشأن مستقبله، أعتقد أن عقد الإعارة سيتم الإيفاء به".





وكان أوديجارد قد قاد فريقه لإقصاء ريال مدريد من دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وخاض أوديجارد هذا الموسم 23 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.





يذكر أن أتلتيك بلباو نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان ماميس وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وسجل ويليامز هدف أتلتيك بلباو الوحيد في المباراة في الدقيقة 93 من عمر المباراة كما تعرض جيرارد بيكي مدافع برشلونة للإصابة في اللقاء وغادر عن أثرها وشارك أومتيتي بدلا منه.





وودع البارسا بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على يد أتلتيك بلباو وكان البرسا خسر اللقب في الموسم الماضي على يد فالنسيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





وعلى صعيد آخر، خرج ريال مدريد من بطولة كأس إسبانيا على يد ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.



