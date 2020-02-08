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عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

السبت 08/فبراير/2020 - 02:10 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي خلاف
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قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب دفاعة عن هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز في مباراة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكان كريم حسن شحاتة المذيع بقناة الزمالك قد استضاف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي للحديث عن صحة هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز في مباراة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري وهوا الأمر الذي أغضب رئيس النادي ليقرر منصور إحالة المذيع للتحقيق.


وفي سياق متصل رفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الظهور مع كريم شحاتة في برنامج زملكاوي المعروض على قناة الزمالك بسبب ما بدر منه من دفاع عن هدف الأهلي الثاني في مباراة بيراميدز ومداخلة أحمد الشناوي الخبير التحكيمي.

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