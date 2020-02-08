ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 شخصا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين، إلى 717 شخصًا، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.