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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 شخصا
السبت 08/فبراير/2020 - 02:16 ص
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الفجر
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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين، إلى 717 شخصًا، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.
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