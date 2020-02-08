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جوارديولا يعلق على اهتمام مانشستر سيتي بميسي

السبت 08/فبراير/2020 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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نفى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وأكد أنه لن يتحدث عن أي لاعب في نادي آخر.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "ميسي لاعب في برشلونة وسيبقى هناك، لن أتحدث عن لاعبين في نادٍ آخر. أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في البارسا".

وأضاف: "أجويرو هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي على الرغم من إصاباته كل موسم، فهو دائمًا لاعب من الطراز الأول كما أنه شخص مذهل".

وعن غياب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، علق جوارديولا قائلا :"سترلينج لديه إصابة في أوتار الركبة وسنرى، بالطبع يستغرق الأمر أسابيع لكننا سنرى في مدريد، أنا لا أعرف. إنها مشكلة، كانت نفس المشكلة التي عانى منها جوندوجان لستة أشهر في عامه الأول معنا وهذا العام لابورت، سنرى ما سيحدث".

وعن الفارق الكبير بين السيتيزنز وليفربول، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: "قبل عام، قال الناس إنه لا يمكن إيقافنا أو هزيمتنا، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، سنفعل ما بوسعنا لتقليل الفجوة، عندما حصلنا على 100 نقطة كنا في المقدمة بفارق 25 نقطة. ليفربول قلل ذلك إلى نقطة واحدة في الموسم الماضي والآن هو في المقدمة، هذا هو الواقع".

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