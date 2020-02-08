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تفوق محلي وأوروبي.. ماذا قدم يوفنتوس الإيطالي بالموسم الحالي؟ (أرقام)

السبت 08/فبراير/2020 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يبحث فريق يوفنتوس عن تحقيق انتصار جديد على حساب فريق هيلاس فيرونا عندما يلتقي الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2019 – 2020.


تنطلق أحداث مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا على ملعب "مارك بينتجودي" معقل الأخير، في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 11:45 مساءًا بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة.


ماذا قدم يوفنتوس في الموسم الحالي؟
- الدوري الإيطالي:
خاض فريق يوفنتوس 22 مباراة بالدوري الإيطالي في الموسم الحالي، فاز في 17 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

يتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق انتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

يتفوق فريق "السيدة العجوز" في المباريات على ملعبه بالدووري الإيطالي، حيث خاض 11 مباراة على ملعبه، فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما خاض 11 مباراة خارج ملعبه بالبطولة، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة ترتيب هدافي الفريق بالكالتشيو، برصيد 19 هدفًا، ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة خلف شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو المتصدر بـ 25 هدفًا.

- دوري أبطال أوروبا:
خاض اليوفي 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فاز في 5 مباريات وتعادل مباراة وحيدة، سجل 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وتأهل لدور الـ16 بالبطولة متصدرًا مجموعته، وينتظره مواجهة قوية ضد فريق أوليمبيك ليون الفرنسي يوم 26 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بينهما 17 مارس المقبل.

- كأس إيطاليا:
في بطولة كأس إيطاليا استطاع الفريق الوصول للدور نصف النهائي، بعدما تغلب على فريق اودينيزي 4-0 في دور الـ16، وتخطي روما بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

ويواجه اليوفي نظيره ايه سي ميلان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 13 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل.

- كأس السوبر الإيطالي:
فشل فريق يوفنتوس في التتويج بكأس السوبر الإيطالي هذا الموسم بعدما تلقي هزيمة قاسية أمام فريق لاتسيو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم 22 ديسمبر 2019.

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