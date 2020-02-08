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نسر الأهلي يُحلق بالصدارة والمقاصة يُصارع الهبوط.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 16

السبت 08/فبراير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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ابتعد فريق الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعيدًا بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق الأحمر الزحف نحو التتويج باللقب المحلي بالموسم الحالي.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلي 39 نقطة وعزز صدارته لترتيب الدوري المصري، بفارق 7 نقاط عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق الاتحاد السكندري بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة عشر:
1- الأهلي (39 نقطة):
لعب 13 مباراة – حقق 13 انتصارًا – لم يتعادل أو يخسر أي مباراة – سجل 37 هدفا – استقبلت شباكه 3 أهداف.

2- المقاولون (32 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 10 انتصارات- تعادلين – خسر 4 مباريات – سجل 21 هدفا – استقبلت شباكه 12 هدفا.

3- الزمالك (28 نقطة):
لعب 14 مباراة – حقق 8 انتصارات – 4 تعادلات – خسر مباراتين – سجل 20 هدفا – استقبل 10 أهداف.

4- الاتحاد السكندري (27 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 7 انتصارات – تعادل 6 مباريات – خسر3مباريات – سجل 17 هدفا – استقبل 12 هدفا.

5- بيراميدز (26 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 7 انتصارات – 5 تعادلات – خسر 4 مباريات- سجل 25 هدفا – استقبل 19 هدفا.

6- انبي (23 نقطة):
لعب 15 مباراة – حقق 6 انتصارات – تعادل 5 مباريات – خسر 4 مباريات – سجل 18 هدف – استقبل 17 هدف.

7- الانتاج الحربي (22 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 5 انتصارات – تعادل 7 مباريات – خسر 4 مباريات – سجل 14 هدف – استقبل 14 هدف.

8- سموحة (21 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 4 انتصارات – تعادل 9 مباريات – خسر 3 مباريات – سجل 18 هدف – استقبل 17 هدف.

9- الإسماعيلي (21 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 6 انتصارات – تعادل 3 مباريات – خسر 7 مباريات – سجل 14 هدف – استقبل 18 هدف.

10- حرس الحدود (18 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 4 انتصارات – تعادل 6 مباريات – خسر 6 مباريات – سجل 12 هدف – استقبل 13 هدف.

11- الجونة (18 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 5 انتصارات – تعادل 3 مباريات – خسر 8 مباريات – سجل 12 هدف – استقبل 21 هدف.

12- المصري (17 نقطة):
لعب 14 مباراة – حقق 4 انتصارات – تعادل 5 مباريات – خسر 5 مباريات – سجل 16 هدف – استقبل 15 هدف.

13- طلائع الجيش (15 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 3 انتصارات – تعادل 6 مباريات – خسر 7 مباريات – سجل 17 هدف – استقبل 22 هدف.

14- أسوان (15 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 3 انتصارات – تعادل 6 مباريات – خسر 7 مباريات – سجل 18 هدف – استقبل 27 هدف.

15- وادي دجلة (14 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 3 انتصارات – تعادل 5 مباريات – خسر 8 مباريات – سجل 17 هدف – استقبل 24 هدف.

16- طنطا (14 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق 2 انتصارين – تعادل 8 مباريات – خسر 6 مباريات – سجل 14 هدف – استقبل 23 هدف.

17- المقاصة (13 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق انتصارين – تعادل 7 مباريات – خسر 7 مباريات – سجل 17 هدف – استقبل 25 هدف.

18- نادي مصر (11 نقطة):
لعب 16 مباراة – حقق انتصارين – تعادل 5 مباريات – خسر 9 مباريات – سجل 11 هدف – استقبل 26 هدف.
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