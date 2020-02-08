مي فاروق وريهام عبد الحكيم تختتمان حفل "ليلة حب" بـ"مصر تتحدث عن نفسها"





اختتمت النجمتان مي فاروق وريهام عبد الحكيم" حفل "ليلة حب" بأغنية "مصر تتحدث عن نفسها" والتي تعتبر إحدى روائع كوكب الشرق "أم كلثوم"، وذلك على مسرح المنارة بمحور المشير بالتجمع الخامس.



وانتهي الحفل في تمام الواحدة صباحًا، بعد طلب الجمهور تكرار عدد من أغاني سيدة الغناء العربي.



وجاء حفل "ليلة حب" لإحياء ذكرى أم كلثوم والاحتفال بعيد الحب، وأحياه كل من مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو محمد عثمان، ضمن مشروع يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.



وجاء الحفل بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن علي رأسهم حميد الشاعري، محمد محي، حنان مطاوع، سهير المرشدي، حساك حسني، علاء عبد الخالق، أحمد ماهر، وعمرو عبد العزيز، وفرقة أيامنا الحلوة، وغيرهم.



