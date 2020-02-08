نجم دورتموند يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل ريال مديد الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الألماني بروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الفترة المقبلة.









وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن هالاند يعتبر واحد من أبرز مهاجمي أوروبا في الفترة الأخيرة على الرغم من صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 19 عاماً ودخل دائرة اهتمامات الملكي على الرغم من حقيقة أنه يعيش أسعد أسابيعه مع قلعة سيجنال إيدونا بارك.









وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد اتفق مع بروسيا دورتموند على ضم هالاند ليتقمص ألوان النادي الأبيض بداية من صيف 2021.









وأشار الموقع الإسباني إلى أن دورتموند تعاقد مع هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو ليتأقلم اللاعب بسرعة مع الفريق الألماني ويسجل 7 أهداف في 3 مباريات مع الفريق في ظرف 136 دقيقة فقط.









ونقل موقع ديفنسا سنترال الإسباني عن صحيفة بيلد الألمانية بأنه يوجد بنداً في عقد هالاند مع دورتموند سيتم تفعيله في صيف 2021 وهذا البند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو.









وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد اتفق بشكل مبدئي مع بروسيا دورتموند على ضم هالاند مقابل المبلغ المذكور عندما يبدأ البند في التفعيل بداية من الصيف بعد المقبل.



