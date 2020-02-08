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ميسي أعلى اللاعبين أجرًا في العالم

السبت 08/فبراير/2020 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة واصل صدارته لقائمة الأعلى أجرًا بين لاعبي كرة القدم حول العالم في الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام عن احتمال رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني وخوض تجربة جديدة مع فريق آخر.


وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ميسي يتقاضى أجراً قيمته 8.3 مليون يورو شهرياً ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحصل على 4.5 مليون يورو مع يوفنتوس الإيطالي.


وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينص على أجر شهري قيمته 3 ملايين و60 ألف يورو جاء في المركز الثالث ثم احتل الفرنسي أنطوان جريزمان في المركز الرابع بالتساوي مع زميله في برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز حيث يتقاضيان 3 ملايين يورو شهرياً، ثم جاء لاعبا ريال مدريد في المركزين السادس والسابع كلا من الويلزي جاريث بيل والبلجيكي إدين هازارد ويتقاضيان 2.5 مليون يورو شهرياً.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وأفضل اللاعبين راتباً في إنجلترا يتقاضى 1.76 مليون يورو متفوقاً على الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وكلاهما يحصل على 1.64 مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه في ألمانيا جاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكوتينيو زميله في بايرن ميونخ معاً ليكونا الأعلى راتباً بـ1.66 مليون يورو. وبالنسبة إلى الأرجنتينيين جونزالو هيجواين وباولو ديبالا فهما يخلفان كريستيانو رونالدو زميلهما في يوفنتوس كأعلى اللاعبين أجراً في إيطاليا بحصولهما على 1.09 و1.06 مليون يورو شهرياً على الترتيب.

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