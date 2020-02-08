Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين

السبت 08/فبراير/2020 - 01:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
اختتمت منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين:-

عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري السعودي فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

فيما خيم التعادل الإيجابي على مواجهة ضمك والعدالة، بهدف لمثلة، في المباراة التي جمعت بينهم.

وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد فوزا ثمينا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 27 نقطة، في المركز الرابع.

وابتعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

فيما حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 أهداف.

وفاز فريق الوحدة على نظيره أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، فيما حقق الحزم فوزا ثمينا على فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر فرؤق الفيصلي على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين.

Advertisements

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 6 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

منذ حوالي 3 ساعات

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نشوب حريق في موقع عسكري بإسطنبول

منذ حوالي 3 ساعات

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

12:34 ص

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status