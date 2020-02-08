اختتمت منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين:-





عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري السعودي فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.





فيما خيم التعادل الإيجابي على مواجهة ضمك والعدالة، بهدف لمثلة، في المباراة التي جمعت بينهم.





وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد فوزا ثمينا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 27 نقطة، في المركز الرابع.





وابتعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة.





وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.





فيما حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 أهداف.





وفاز فريق الوحدة على نظيره أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، فيما حقق الحزم فوزا ثمينا على فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر فرؤق الفيصلي على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين.



