شاهد.. محمد الشرنوبي يغني "بنت الجيران" لحسن شاكوش بطريقة جديدة (فيديو)





حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفًا في برنامج "مساء dmc، مع الإعلامي "رامي رضوان" على قناة "dmc".وطلب رامي من الشرنوبي أن يغني أغنية شعبية على ذوقه، وأختار الشرنوبي الأغنية الأكثر شعبية خلال هذه الأيام "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.وأبدع الشرنوبي، في أداء الأغنية بطريقة جديدة لاقت إعجاب واستحسان الجمهور.في سياق آخر شارك "الشرنوبي" في عدة مسلسلات، منها "الشوارع الخفية"، و"قصة حب"، و"الداعية"، و"زي الورد"، و"لا تطفيء الشمس"، و"كأنه إمبارح"، و"عائلة ميكي"، و"لدينا أقوال أخرى"، و"البيوت أسرار"، و"البلطجي"، و"في إيد أمينة"، ومسلسل "العهد" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2015، وفي الجزء الثاني من مسلسل "بين السرايات".كما قدم العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الممر"، الذي جسد خلاله شخصية الشاب "أحمد".وتدور أحداث فيلم "الممر" حول دور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.