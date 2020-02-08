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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ألافيس وإيبار

السبت 08/فبراير/2020 - 01:35 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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افتتحت مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بمباراة ألافيس وإيبار، والتي تمكن ألافيس من الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتشهد الجولة مباريات قوية أبرزها، مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا، ومباراة برشلونة أمام ريال بيتيس، وتقام المبارتين يوم غدا الأحد.

كما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره غرناطة، مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، ترتيب الدوري الإسباني.
ريال مدريد 49 نقطة.
برشلونة 46 نقطة.
خيتافي 39 نقطة.
إشبيلية 39 نقطة.
فالنسيا 37 نقطة.
أتلتيكو مدريد 36 نقطة.
فياريال 34 نقطة.
ريال سوسيداد 34 نقطة.
أتلتيك بلباو 31 نقطة.
غرناطة 30 نقطة.
أوساسونا 28 نقطة.
ريال بيتيس 28 نقطة.
ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة.
ليفانتي 26 نقطة.
بلد الوليد 25 نقطة.
إيبار 24 نقطة.
ريال مايوركا 18 نقطة.
ليجانيس 18 نقطة.
سيلتا فيجو 17 نقطة.
إسبانيول 15 نقطة.

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