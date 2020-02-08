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كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام فيرونا بالدوري الإيطالي

السبت 08/فبراير/2020 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وتقام مباراة يوفنتوس ضد فيرونا على ملعب "مارك بينتجودي".

موعد مباراة يوفنتوس ضد فيرونا في الدوري الإيطالي
وتقام مباراة يوفنتوس ضد فيرونا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي
وتذاع مباراة يوفنتوس ضد فيرونا عبر قناة Bein Sport hd 4، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيرونا في الدوري الإيطالي
حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو.
خط الوسط: أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور.
خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز
ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بينما يأتى فيرونا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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