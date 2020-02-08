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عبدالواحد السيد: هدف الأهلي في بيراميدز غير شرعي

السبت 08/فبراير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
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قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز غير صحيح.


وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة الزمالك:" اندهشت من رأي الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي وتأكيده على صحة الهدف".


وواصل:" تواجدت كرة ثانية في الملعب أثناء تنفيذ الأهلي الركنية وهذه مخالفة قانوينة في كرة القدم ولو كنت مكان المهدي سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة".

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