عبدالواحد السيد: هدف الأهلي في بيراميدز غير شرعي

قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز غير صحيح.









وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة الزمالك:" اندهشت من رأي الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي وتأكيده على صحة الهدف".









وواصل:" تواجدت كرة ثانية في الملعب أثناء تنفيذ الأهلي الركنية وهذه مخالفة قانوينة في كرة القدم ولو كنت مكان المهدي سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة".



