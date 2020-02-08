ياسمينا العلواني لـ"الفجر الفني": أم كلثوم مثلي الأعلى في الغناء.. وأحرص على تقديم عمل يفتخر به الجمهور (حوار)





* والدي هو الجندي المجهول في حياتي.





* أم كلثوم" مثلي الأعلى في مجال الغناء.





* أحرص على تقديم عمل يفتخر به الجمهور.





تميزت بصوت عذب ورقيق واستطاعت أن تدخل قلوب الجمهور بخفة ظلها، وصوتها المميز، بدأت أولى خطواتها في برنامج "آراب جود تالنت".





التقى "الفجر الفني" بالمطربة الشابة ياسمينا العلواني للتحدث معها عن بدايتها في مجال الغناء والأعمال الغنائية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..





في البداية، كيف اكتشفتي موهبتك الغنائية؟

أنا محبة للغناء منذ ولادتي ودائمًا عندما كنت أبكي واسمع الأغاني اسكت في الحال، وقمت بالالتحاق بفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة لمدة شهور، ثم مع المايسترو سليم سحاب في الأوبرا ومن هنا بدأت رحلتي الغنائية.





من المطربين تفضلين دائما الاستماع لهم؟

أفضل السماع لأم كلثوم، عبد الحليم، ميادة، فايزة أحمد، نجاة، وردة، هاني شاكر، فيروز، محمد عبده وحاليا بسمع لعمرو دياب، تامر عاشور، أنغام، شيرين، أصالة انا أفضل السماع لجميع المطربين لأن كل فنان له مود وطعم مميز.





من هو الجندي المجهول في حياتك؟

والدي هو الجندي المجهول في حياتي وكان على إيمان وثقة بموهبتي ودعمني كثيرًا.





ما رأيك بطرب حمو بيكا؟

ما يقدمه حمو بيكا في الحقيقة (غناء) وليس طرب، ومع ذلك لديه جمهوره.





هل سنرى ياسمين تخوض المجال الفني يومًا ما؟

من الممكن أن أخوض تجربة التمثيل إذا عرض عليا عمل مناسب، لكن ستظل أولوية اهتماماتي بالغناء.





هل تتابعين ردود أفعال الجمهور على أعمالك؟

بالطبع، رأي وسعادة الجمهور تعنيني كثيرًا ودائما أتابع ردود أفعال الجمهور من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وحفلات اللايف.





هل ردود أفعال الناس السلبية على أي عمل تقومي به تزعجك؟

لا توجد لدي أراء سلبية من قبل الجمهور الحمد لله، لكن بكل تأكيد الجمهور يتطلع إلى الأفضل وأنا أسعى لذلك رغم ظروف الإنتاج الصعبة وتأثيرها.





ما رسالتك التي ترغبين في تقدميها من خلال الفن؟

أغني حبًا في موهبتي وليس لتقديم شئ معين، لكن أحرص دائمًا على تقديم شئ يفتخر به الجمهور.





لو عادت بك آلة الزمن الى عالم الفن الجميل.. من المطرب الذي كنتي سترغبين في تقديم دويتو غنائي معه؟

بالطبع عبد الحليم حافظ فهو حلم لكل مطرب.





من هو مثلك الأعلى فى مجال الغناء؟

الفنانة أم كلثوم، وأغانيها التي مازالت حية في قلوبنا، وسوف تظل هي الأولى بما حققته من جماهيرية وخدمات لبلدها وأمتها العربية.





هل للسوشيال ميديا دور حاليًا في نجاح المطرب؟

بالطبع أصبحت السوشيال ميديا مهمة جدا، ويستطيع المطرب من خلالها التواصل مع جماهيره ومتابعة الأخبار والإعلان عن أعماله.





ما هواياتك المفضلة؟

هواياتي الغناء، الرياضة وخاصة السباحة.





ما الأعمال الغنائية التي تستعدي لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

أستعد حاليًا لتسجيل ثلاث أغاني جديدة.







