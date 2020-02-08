ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة السادسة والعشرون اليوم

تنطلق اليوم السبت الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالعديد من المواجهات القوية والمثيرة حيث يواجه نادي إيفرتون أمام نظيره نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة في مدينة ليفربول.





بينما يلتقي نادي واتفورد نظيره نادي برايتون فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرون من البطولة:

1- ليفربول 73 نقطة

2- مانشستر ستي 51 نقطة

3- ليستر سيتي 49 نقطة

4- تشيلسي 41 نقطة

5- توتنهام 37 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 36 نقطة

7- مانشستر يونايتد 35 نقطة

8- ولفرهامبتون 35 نقطة

9- إيفرتون 33 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- بيرنلي 31 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

13- ساوثامبتون 31 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 30 نقطة

15- برايتون 25 نقطة

16- بورنموث 25 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 23 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة



