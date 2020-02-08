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شاهد.. انهيار هبة السيسي في عزاء والدتها (صورة)

السبت 08/فبراير/2020 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أقيم عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، مساء أمس في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث تقدمت الفنانة لتتلقى العزاء فى والدتها.

ولم تتمالك هبة نفسها، وانهارت من البكاء بشدة خلال العزاء، فبدت خلال معظم الأوقات والحزن يخيم عليها بشكل كبير.

وتوفيت والدة هبة السيسي، الثلاثاء الماضي وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كانت قد أعلنت قبل ذلك عن دخول والدتها فى غيبوبة وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها قبل وفاتها.




شاهد.. انهيار هبة السيسي في عزاء والدتها (صورة)
شاهد.. انهيار هبة السيسي في عزاء والدتها (صورة)
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هبة السيسي منوعات فن الفجر الفني

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