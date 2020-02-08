أستاذ صحة عامة: هذا المشروب يواجه الفيروسات المنتشرة حاليًا

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إنه يجب الاهتمام بتناول الينسون النجمي اليومي؛ موضحة أنه عشب مضاد للفيروسات.



كما قدمت "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، نصائح لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية بالوعي الصحي، ويجب على الأمهات أن تكون قدوة لأبنائها في غسيل الأيدي، بحيث تتم عملية غسل الأيدي على 20 ثانية كحد أدنى، ويجب غسل الأيدي من 10 لـ12 مرة يوميًا.



وأضافت أستاذ الصحة العامة، أنه يجب ألا يضع الأطفال أيديهم على أعينهم، ويجب أن يضع الطفل يديه على فمه عند الكحة أو العطس، أو يقوم بالعطس في "كمه"؛ حتى لا ينتشر الرذاذ في المكان.



وشددت أستاذ الصحة العامة، على أنه يجب أن ينام الطفل من 7 لـ 8 ساعات يوميًا، وأن يأكل الطفل الخضراوات والفاكهة الطازجة، من أجل تقوية المناعة.

