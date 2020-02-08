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مفاجأة.. نجوم "فريندز" يظهرون من جديد في حلقة خاصة

السبت 08/فبراير/2020 - 12:49 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تقترب شركة "وارنر براذرز" للإنتاج الأمريكية، من اتمام اتفاق مع نجوم مسلسل "الأصدقاء" "فريندز"، لتصوير حلقة خاصة، بمناسبة تدشين خدمة "إتش بي أو ماكس" للبث في الربيع المقبل.

ونشرت تقارير إعلامية عديدة بهذا الشأن، منذ تلميح جينيفر أنيستون، التي أدت دور "ريتشيل" في المسلسل، بأنه ربما يجري التحضير لأمر ما.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن البنود التي يجري بحثها، تتضمن حصول كل من "الأصدقاء" الستة، وهم جينيفر أنيستون ومات لوبلان (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري (تشاندلر) وليزا كودرو (فيبي) وديفيد شويمر (روس) على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

فيما قال موقع "ديدلاين"، المعني بأخبار هوليوود، إن النجوم سيتقاضون ما يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، مقابل تقديم عرض خاص مرتجل.

لكن تلفزيون "وارنر براذرز" قال للصحيفة إنه لا يوجد اتفاق، ولم يرد متحدث باسم "وارنر ميديا" على طلبات لوكالة رويترز للتعقيب على التقارير.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" العشرة، في خدمتها الجديدة، التي تنطلق في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكانت جينيفر أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من مسلسل "فريندز"، قائلة: "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم، لذلك فنحن نحاول فقط، نعمل على شيء ما".

وتم بث مسلسل "فريندز" على شبكة "إن بي سي"، من 22 سبتمبر/ أيلول 1994 حتى 6 مايو/ أيار 2004، واستمر لعشرة مواسم.


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