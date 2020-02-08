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كيف يتسبب السخان في الوفاة؟.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح

السبت 08/فبراير/2020 - 09:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، كيفية تسبب السخان في الوفاة، موضحًا أن هناك اعتقادًا خاطئا أن الخطر من السخان هو الغاز فقط.

وأكد "عبد القادر"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الخطر موجود في السخانات العادية سواء كهرباء أو بالطاقة الشمسية أو بالغاز، وأن خطر السخانات يزيد من الغاز؛ لأن السخان الغاز يستهلك أكسجين، ونواتج الاحتراق غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاختناق أولًا وبعدها الوفاة.

ولفت إلى أن عملية الاختناق والوفاة بسبب السخان تتم في دقائق، وتتراوح مدتها على حسب الشخص وقوة تحمله، لافتًا إلى أن غاز أول أكسيد الغربون يؤدي إلى تخدير وبعدها إلى اختناق ثم الوفاة، متابعًا: "بخار الماء يؤدي إلى سحب الأكسجين ومنها إلى الاختناق والوفاة".
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الكلمات المفتاحية

حوادث وفاة الغاز السخان الغاز أخبار

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