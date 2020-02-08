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"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 04:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر، حيث يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

وأضافت "الأرصاد"، في بيانها، أنه يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على الوجه البحري، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتابعت أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة؛ مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر على جنوب سيناء والغردقة، وطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد، ومعتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
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