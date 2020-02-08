خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك بيراميدز بلقاء أمس الخميس بمنافسات الدوري الممتاز صحيحاً مائة في المائة.









وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" هدف الأهلي الثاني في بيراميدز لا يوجد فيه أي خطأ قانوني يمنع احتسابه".









ووصف الخبير التحكيمي بالتفصيل أسباب احتساب الهدف:" الكرة التي أخرجها المهدي سليمان حارس بيراميدز بعد احتفاظه بها لم تؤثر على الركنية التي نفذها الأهلي سريعاً".









وأوضح:" لم يكن هناك أي تداخل حسب التعديل الذي أجراه الفيفا منذ أعوام سابقة، فإيقاف اللعب وعمل الاسقاط يتم في حالة وجود الكرة الثانية في منطقة مؤثرة للعبة".



