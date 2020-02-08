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حارس الزمالك مطلوب في السعودية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:31 ص
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الزمالك
الزمالك
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كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حقيقة وصول عرض احتراف لحارس الزمالك محمد أبوجبل من أحد أندية الدوي السعودي.


وقال مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" بالفعل أبوجبل تلقى عرضاً سعودياً في الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه بشدة".


وأضاف:" بالطبع الوقت لم يسمح لمناقشة العرض بسبب المواجهات الصعبة التي تنتظر الزمالك خلال الشهر الجاري، واتفقنا على عدم فتح هذا الملف عند وصول العرض".


وتابع:"أشكر مجلس إدارة الزمالك على مجهودهم الوفير وعلى وجود 4 حراس من العيار الثقيل في صفوف الفريق الأول للنادي".

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