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"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

السبت 08/فبراير/2020 - 12:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وقالت الهيئة إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، بينما يسود منطقة الوجه البحري، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، فإن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن الطقس في منطقة جنوب سيناء والغردقة معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة؛ مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفي شمال الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة، أما في منطقة جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، فإنه معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:

القاهرة 10 16

شبين الكوم 09 15

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 07 15

سيوة 05 17

بورسعيد 11 17

دمياط 10 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 10 15

رأس سدر 11 20

نخل 03 15

نويبع 13 19

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 07 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 08 20

أسوان 12 20

أبوسمبل 11 19

الوادي الجديد 06 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 15 22

حلايب 18 22

رأس حدربة 17 21
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