رضوى الشربيني توجه نصائح هامة للفتيات (فيديو)

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصائح للفتيات، قائلة: "لو الشخص إللي إنتي مرتبطة بيه مجننك وكل شوية يقولك إحنا مش مع بعض أو مننفعش لبعض، ردي قوليله وإنت زي أخويا وإحنا صحاب".



وأضافت "الشربيني"، خلال تقديم برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الجمعة: "خلي فيه نوع من الشغف وعلامة الاستفهام ومتقوليلوش كل تفاصيلك، اقفلي تليفونك، ومتقوليش خارجة مع مين ولا رايحة فين".



وتابعت الإعلامية: "خلي مكالمتك معاه تكون 5 دقايق مش 4 ساعات، علشان يكون عنده شغف ويسأل عليكي"، مستكملة: "اهدوا ومتتسرعوش على فكرة العلاقة".

