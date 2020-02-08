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مدرب صن داونز: خماسية الأهلي لن تتكرر.. وسنواجه نادي القرن

السبت 08/فبراير/2020 - 12:25 ص
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بوابة الفجر
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أكد بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز الجنوب إفريقي على أنه سيواجه الأهلي وهو نادي القرن في إفريقيا.


وقال موسيماني خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أواجه نادي القرن في أفريقيا وهو الأهلي، المواجهة ليست سهلة على الإطلاق".


وأكمل : "أعلم أن الأهلي سيواجه صن داونز وهدفه تصحيح أخطائه في مواجهة الموسم الماضي، لكن الفوز بخماسية يحدث مرة واحدة بالعمر ولن يتكرر الفوز من جديد على الأهلي 5-0".


وأتم : "الأهلي منافس كبير تاريخيا ودفع أموالا ضخمة لاستقدام مدرب جديد ولاعبين مميزين".

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