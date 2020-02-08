أسعار الدولار اليوم السبت أمام الجنيه 8-2-2020 بعد خسرتها 3 قروش الأسبوع الماضي

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك خلال بداية تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بعدما شهدت العملة الخضراء هبوط بقيمة 3 قروش الأسبوع الماضي؛ موصلة بذلك تراجعتها أمام الجنيه مع ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وزيادة الأحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات 45.457 مليار دولار





أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-2-2020 بجميع البنوك:





