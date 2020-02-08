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أسعار الدولار اليوم السبت أمام الجنيه 8-2-2020 بعد خسرتها 3 قروش الأسبوع الماضي

السبت 08/فبراير/2020 - 12:19 ص
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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-2-2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-2-2020
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك خلال بداية تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بعدما شهدت العملة الخضراء  هبوط بقيمة 3 قروش الأسبوع الماضي؛  موصلة بذلك  تراجعتها  أمام الجنيه مع ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في  أدوات الدين، وزيادة الأحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات 45.457 مليار دولار 


 

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-2-2020 بجميع البنوك:

 



البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7021

15.8286

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.72

15.82

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك بلوم

15.72

15.82

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.72

15.82

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.71

15.81

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.72

15.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

الدولار في البنك الاهلي

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