محمد الشرنوبي يهدي خطيبته أغنية بمناسبة عيد الحب

غنى الفنان محمد الشرنوبي، أغنية "أنا لحبيبي"، للفنانة فيروز، وأهداها إلى خطيبته بمناسبة عيد الحب.



ووجه "الشرنوبي"، خلال حواره تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، رسالة إلى خطيبته بمناسبة عيد الحب، قائلًا: "ربنا يخليكي ليا، ربنا يبعد عننا أي مشاكل، وتفضلي معايا على طول".



وأوضح أن بداية تعارفه مع خطيبته كان عندما تقابل معها منذ فترة طويلة، متابعًا: "فضلنا فترة طويلة مش بنتكلم، وبعدها اتكلمنا كتير وبعدها اتخطبنا"، لافتًا إلى أن خطيبته قنوعة للغاية.

