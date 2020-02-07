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مؤشرات البورصة الأمريكية تخسر مستويتها القياسية بسب تهديدات كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
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نزلت وول ستريت عن مستويات قياسية يوم الجمعة بعد ارتفاع استمر أربعة أيام إذ يدرس المستثمرون التقرير الشهري للوظائف الأمريكية ويستعدون للتطورات المقبلة بشأن فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.

 

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94 بالمئة إلى 29102.51 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمئة إلى 3327.7 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمئة إلى 9520.51 نقطة
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خسائر البورصة الأمريكية البورصة الأمريكية

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