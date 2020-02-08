محلل سياسي إماراتي يفضح نظام تميم: "استشرى فيه الإرهاب ولا يبالي" (فيديو)



وأكد خلفان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن النظام القطري ينفق مليارات الدولارات على دعم الإرهاب، معقبا: "فالأولى أن تصرفوا على العمال الذين يعملون لديكم".











وأوضح أن هناك خلل في أولويات القيادة القطرية، متابعا: "هم يعتقدون أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال.. العمال طفح بهم الكيل بسبب تصرفات نظام تميم".



قال المحلل السياسي الإماراتي جاسم خلفان، إن المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها العمال في قطر لتأخر صرف رواتبهم ليست جديدة، معتبرا أن نظام تميم استشرى فيه الإرهاب وأصبح لا يبالي.