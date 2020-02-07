قائمة المدربين الأعلى أجرًا في العالم.. سيميوني يتصدر وكلوب ثالثًا









أفادت تقارير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن قائمة المدربين الأعلى أجرًا في العالم، والتي يتصدرها دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد.





حيث يتصدر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بإجمالي 3.6 مليون يورو شهريًا، متفوقاً على بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي يحتل المركز الثاني بإجمالي 1.94 مليون يورو.





بينما يتواجد يورحن كلوب، مدرب ليفربول، وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، في المركز الثالث برصيد 1.46 مليون يورو.





ويأتي في المركز الخامس الفرنسي زين الدين زيدان برصيد 1.4 مليون يورو، بينما يحتل أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان المركز السادس برصيد 1.38 مليون يورو.





في حين يتذيل كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة القائمة برصيد 500 ألف يورو شهريًا.



