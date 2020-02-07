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التفاصيل الكاملة عن خطة تطوير ميدان التحرير (فيديو)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:36 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، تقريرا يرصد أعمال تطوير ميدان التحرير، حيث يستعد الميدان لاستقبال مسلة الملك رمسيس الثاني، و4 كباش.
وأوضح المهندس وليد عبدالعال، مدير مشروع تطوير ميدان التحرير، أنه سيكون هناك عرض متحفي مفتوح يربط بين المتحف المصري مرورا بجراج التحرير ثم جراج عمر مكرم.
وقال مدير مشروع تطوير ميدان التحرير، إن تصميم الميدان قائم على ربط متحفي، وسيكون به قطع أثرية، مع وجود مكان يسمح بحركة الجمهور للاستمتاع بالشكل العام.
وأوضح المهندس وليد عبدالعال، مدير مشروع تطوير ميدان التحرير، أنه سيكون هناك عرض متحفي مفتوح يربط بين المتحف المصري مرورا بجراج التحرير ثم جراج عمر مكرم.
وقال مدير مشروع تطوير ميدان التحرير، إن تصميم الميدان قائم على ربط متحفي، وسيكون به قطع أثرية، مع وجود مكان يسمح بحركة الجمهور للاستمتاع بالشكل العام.
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