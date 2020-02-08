بعد انتشار الأمراض.. أستاذ صحة عامة تكشف مشروب يحارب الفيروسات





الجدير بالذكر أن هناك ذعرًا عالميًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتقاله إلى العديد من البلاد.

قدمت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، نصائح لأولياء الأمور تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يجب على الجميع أن يكون على قدر المسئولية بالوعي الصحي، ويجب على الأمهات أن تكون قدوة لأبنائها في غسيل الأيدي، بحيث تتم عملية غسل الأيدي لمدة 20 ثانية كحد أدنى، ويجب غسل الأيدي من 10 لـ12 مرة يوميًا.وأضافت "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه يجب ألا يضع الأطفال أيديهم على أعينهم، ويجب أن يضع الطفل يديه على فمه عند الكحة أو العطس، أو يقوم بالعطس في "كمه"؛ حتى لا ينتشر الرزاز في المكان.وشددت على أنه يجب أن ينام الأطفال من 7 لـ 8 ساعات يوميًا، وأن يأكل الأطفال الخضروات والفاكهة الطازجة، من أجل تقوية المناعة.ونصحت أستاذ الصحة العامة، بتناول الينسون النجمي اليومي؛ موضحة أنه عشب مضاد للفيروسات.