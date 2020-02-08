Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتشار الأمراض.. أستاذ صحة عامة تكشف مشروب يحارب الفيروسات

السبت 08/فبراير/2020 - 12:19 ص
Advertisements
الينسون النجمي
الينسون النجمي
أمنية فوزي
Advertisements
قدمت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، نصائح لأولياء الأمور تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يجب على الجميع أن يكون على قدر المسئولية بالوعي الصحي، ويجب على الأمهات أن تكون قدوة لأبنائها في غسيل الأيدي، بحيث تتم عملية غسل الأيدي لمدة 20 ثانية كحد أدنى، ويجب غسل الأيدي من 10 لـ12 مرة يوميًا.

وأضافت "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه يجب ألا يضع الأطفال أيديهم على أعينهم، ويجب أن يضع الطفل يديه على فمه عند الكحة أو العطس، أو يقوم بالعطس في "كمه"؛ حتى لا ينتشر الرزاز في المكان.

وشددت على أنه يجب أن ينام الأطفال من 7 لـ 8 ساعات يوميًا، وأن يأكل الأطفال الخضروات والفاكهة الطازجة، من أجل تقوية المناعة.

ونصحت أستاذ الصحة العامة، بتناول الينسون النجمي اليومي؛ موضحة أنه عشب مضاد للفيروسات.

الجدير بالذكر أن هناك ذعرًا عالميًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتقاله إلى العديد من البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروب جامعه القاهره الفيروسات أخبار

أخبار تهمك

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نشوب حريق في موقع عسكري بإسطنبول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

علمي طفلكِ قواعد النظافة

في الخريف.. خطوات لوقاية طفلكِ من نزلات البرد

خوفًاً من الإصابة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير

أستاذ أمراض صدرية: "كورونا" لا يصيب الأطفال

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status