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أنشيلوتي: لا أتمني أن يحسم ليفربول الدوري على أرضنا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:31 م
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أنشيلوتي
أنشيلوتي
وكالات
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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون بأنه لا يتمني أن يحسم ليفربول الدوري الإنجليزي عندما يُلاقي فريقه ضمن منافسات البريميرليج.

ويواجه إيفرتون احتمال أن يحسم ليفربول غريمه في منطقة ميرسيسايد لقب الدوري على ملعبه عندما يستضيف المتصدر بستاد جوديسون بارك يوم 16 مارس/ آذار المقبل.

ويتقدم ليفربول بفارق 22 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل 13 مباراة على نهاية الموسم وقد يتفوق بفارق لا يمكن تعويضه إذا انتصر في جوديسون بارك ويأمل أنشيلوتي ألا يحدث ذلك.

وقال أنشيلوتي مبتسما: "ليفربول سيفوز بالدوري. أتمنى ألا يحدث ذلك في جوديسون بارك. هناك العديد من الملعب، لماذا هنا؟"

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الكلمات المفتاحية

ليفربول إيفرتون أنشيلوتي

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