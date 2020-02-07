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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية بأسوان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:34 م
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القداس
القداس
حازم رفعت
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ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي للمناولة الاحتفالية وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس دانيال كومبوني بأسوان، حيث قدمت الكنيسة 20 طفلًا وطفلة من أبنائها وبناتها، للحصول على سر القربان المقدس.

وشارك صاحب النيافة في الصلاة القمص أنطونيوس ذكري راعي الكنيسة، والأب إستفانوس زكي، والأب أمجد عزت، والآباء الكومبونيان.

كان الأنبا عمانوئيل قد إستقبل، اليوم، مونسنيور باسكال جولنيش، رئيس هيئة هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا التي تقوم بمساندة كنائس الشرق وأبنائها.

وخلال اللقاء قام نيافة الأنبا عمانوئيل بمرافقتهم في جولة داخل بعض رعايا الإيبارشية كما قاموا بزيارة موقع إنشاء كاتدرائية أم معونة الإلهية.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الأعمال الشرقية الكاثوليك القداس الإلهي الأنبا عمانوئيل عياد

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