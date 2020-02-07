حضور روسي رسمي بافتتاح أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أكد د. أسامة رؤووف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، أن المهرجان يشهد حضور روسي قوي خاصة ونحن نحتفل بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، حيث تأكد حضور رسمي للسفارة الروسية بالقاهرة لحفل الافتتاح الذي يقام غدا بمسرح الهناجر في السادسة



وسوف تشارك روسيا بعرض "مكالمة تليفونية" ومدته 20 دقيقة، وهي مسرحية مأخوذة عن " جمعية سيدات يوغوسلافيا المحررات " للكاتب اليوغوسلافي برانسلاف نوشيتش، تتحدث عن الحب المسرحية موسيقى Music: Fedora Mingarelli- Un 'Ora Sola Ti Vorrei، تمثيل ياسمين هجرس، ومن إخراج تيموفي ميخاليفيتش



يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم، وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة ويعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، اضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم الفنان القدير رائد السيكو دراما محيي اسماعيل في حفل الختام.

