أول تعليق من هشام يونس بعد إسناد أمانة صندوق 'الصحفيين' لعضو آخر

علق هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرار مجلس النقابة أمس، بإسناد أمانة الصندوق لعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك في بيان صادر عنه منذ قليل.

وقال هشام يونس في بيانه: "ما أعلنه المجلس من تولي الزميل محمد سعد عبدالحفيظ أمانة الصندوق قبل أيام من الانتهاء من ميزانية العام المنقضي، هو أمر متروك لمن اتخذوا القرار، لكي يدافعوا عنه، وسأحترم أي قرار المجلس في هذا الشأن، ولن أعلق لكني سأعلن للجمعية العمومية تفاصيل ما طلبته من اعتذار مشترك أنا والسكرتير العام عن منصبينا لكي يتم تحقيق من المجلس في الأسباب التي سردتها في مذكرة طويلة كان مصيرها سلة المهملات".

وأضاف البيان: "كل ما قيل عن أن أنني تقدمت باستقالة في الاجتماع هو أمر غير صحيح؛ حيث تقدمت باستقالة في ٢ أكتوبر الماضي والمجلس رأى أن تحول للنائب العام ولم يحقق فيها".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه أمس، على إسناد أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس في وقت سابق، وقرر المجلس إحالتها للجنة التحقيق النقابية، لما تضمنته من شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وكان خلاف قد نشب بين هشام يونس وعضوي مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد خراجة، خلال اجتماع المجلس أمس، انسحب على إثره أمين الصندوق من الاجتماع.