Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من هشام يونس بعد إسناد أمانة صندوق 'الصحفيين' لعضو آخر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:31 م
Advertisements
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
علق هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرار مجلس النقابة أمس، بإسناد أمانة الصندوق لعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك في بيان صادر عنه منذ قليل.

وقال هشام يونس في بيانه: "ما أعلنه المجلس من تولي الزميل محمد سعد عبدالحفيظ أمانة الصندوق قبل أيام من الانتهاء من ميزانية العام المنقضي، هو أمر متروك لمن اتخذوا القرار، لكي يدافعوا عنه، وسأحترم أي قرار المجلس في هذا الشأن، ولن أعلق لكني سأعلن للجمعية العمومية تفاصيل ما طلبته من اعتذار مشترك أنا والسكرتير العام عن منصبينا لكي يتم تحقيق من المجلس في الأسباب التي سردتها في مذكرة طويلة كان مصيرها سلة المهملات".

وأضاف البيان: "كل ما قيل عن أن أنني تقدمت باستقالة في الاجتماع هو أمر غير صحيح؛ حيث تقدمت باستقالة في ٢ أكتوبر الماضي والمجلس رأى أن تحول للنائب العام ولم يحقق فيها".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه أمس، على إسناد أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس في وقت سابق، وقرر المجلس إحالتها للجنة التحقيق النقابية، لما تضمنته من شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وكان خلاف قد نشب بين هشام يونس وعضوي مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد خراجة، خلال اجتماع المجلس أمس، انسحب على إثره أمين الصندوق من الاجتماع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام يونس نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر استقالة هشام يونس

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

منذ حوالي 5 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نشوب حريق في موقع عسكري بإسطنبول

منذ أقل من ساعتين

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ ساعة و 23 دقيقة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتوافق.. ننشر التشكيل النهائي لمجلس نقابة الصحفيين

خراجة: مجلس نقابة الصحفيين 'اتشكل على القهوة'

خراجة: بعض من تولى المناصب في مجلس 'الصحفيين' يهتم بالمظهر لا بالجوهر

أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يكذب وهذه هي الحقيقة

تكليف سعد عبدالحفيظ بأمانة صندوق "الصحفيين" بدلًا من هشام يونس

أزمتا الصباح والتحرير وتكليف عضو آخر بأمانة الصندوق.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس "الصحفيين"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status