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ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:29 م
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ميسي ونيمار ورونالدو
ميسي ونيمار ورونالدو
وكالات
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واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تصدره لقائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفقا لقائمة أعلى الأجور التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويتقاضى ميسي، صافي أجر شهري يبلغ 8.3 مليون يورو، ليتفوق على رونالدو الذي يتقاضى 4.5 مليون يورو مع اليوفي، الذي انضم إليه في صيف 2018.

ويتفوق ميسي ورونالدو، على نيمار نجم سان جيرمان، الذي يعد أعلى اللاعبين راتبا في فرنسا، بتقاضيه لأكثر بقليل من 3 ملايين يورو شهريًا، الذي يبتعد بفارق كبير عن زميله مبابي الذي يحصل على مليون و910 ألف يورو شهريًا.

وقبل مبابي، يحل لاعبا برشلونة، أنطوان جريزمان ولويس سواريز، وكلاهما يحصل على راتب يقارب الـ 3 ملايين يورو، ثم ثنائي ريال مدريد، جاريث بيل وهازارد بحوالي 2.5 مليون يورو شهريًا.

كما يبرز في القائمة، حارس مانشستر يونايتد، دي خيا، أفضل اللاعبين راتبا في إنجلترا، والذي يحصل على 1.76 مليون يورو شهريا، متفوقًا على أوزيل ودي بروين، وكلاهما يحصل على 1.64 مليون يورو.



وفي ألمانيا، يعد مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، وزميله بالفريق، كوتينيو، هما الأعلى راتبا بـ 1.66 مليون يورو في الشهر.

أما جونزالو هيجواين وباولو ديبالا يخلفان زميلهما في يوفنتوس، رونالدو كأعلى اللاعبين أجرا في إيطاليا، بحصولهما على 1.09 و1.06 مليون يورو شهريا على الترتيب.

وعلى مستوى المدربين، يحافظ دييجو سيميوني، على صدارة الأعلى أجرا بـ 3.6 مليون يورو صافية في الشهر، يليه بيب جوارديولا بـ 1.94 مليون يورو شهريًا، ثم مورينيو وكلوب حيث يتقاضيان 1.46 مليون يورو.

ويتقاضى زين الدين زيدان، 1.4 مليون يورو، متفوقًا بفارق ضئيل عن أنطونيو كونتي (1.38 مليون يورو)، بينما يحصل مدرب برشلونة الجديد، كيكي سيتين، على راتب يبلغ 500 ألف يورو شهريًا.

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الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي ونيمار ورونالدو ميسي مورينيو وكلوب رونالدو

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