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الإصلاح اليمني ينشغل بالإنخراط في مخططاته القذرة ضد الجنوب والسعودية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ينشغل حزب الإصلاح اليمني، بالانخراط في مخططاتهم القذرة لاستهداف الجنوب العربي والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج والتحالف العربي.

ولم يكتفي حوب الإصلاح (ذراع تنظيم الاخوان المسلمين)، بالنهب وإقصاء أبناء المحافظات الجنوبية سابقا، ليبدأ التخطيط والتنظيم لمخططات كبرى تستهدف الجنوب الحليف الاساسي للمملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية.

وبدلا من ذهاب الحزب المنضوي تحت مظلة الشرعية، التي أعلن تشكيل حكومتها المؤقتة لإدارة البلد حتى سقوط جماعة الحوثيين الإرهابية، ذهب الحزب للمراوغة والتحالف مع ذراع ايران في اليمن.

وعلق الكاتب اليمني جلال محمد، قائلا: إن "مفهوم وحدة الصف لديهم -إخوان اليمن- بالتأكيد يحمل عدائية لطرف، وحتماً ويقيناً لن تكون وحدة صف ضد الحوثي، كون إرادة الدوحة لا تريد ذلك".

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