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أخبار الزمالك اليوم الجمعة: حقيقة رحيل حارس الفريق.. تحديد سعر بيع هدّاف الأبيض.. تطورات جديدة في أزمة كهربا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:27 م
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أخبار الزمالك اليوم الجمعة
أخبار الزمالك اليوم الجمعة
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 7 فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة رحيل نجم الفريق وتحديد سعر بيع نجم الفريق وتطورات في أزمة كهربا.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

هل يرحل ابو جبل عن الزمالك.. وكيله يرد

كشف سيد مرعي، وكيل محمد ابو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة الاخبار المتداولة بشأن رحيله عن الأبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل ابو جبل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" بالفعل أبوجبل تلقى عرضاً سعودياً في الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه بشدة".

الزمالك يحدد سعر بيع نجم الفريق

كشفت إدارة الزمالك الموقف النهائي من بيع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول، بعدما تلقي عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأوليمبي.

ويشترط مسئولو الزمالك الحصول على عرض مالي بقيمة بين 5 إلي 7 ملايين يورو للموافقة على رحيله في الفترة القادمة.

الزمالك يخاطب الجبلايه بسبب بوطيب

صعد مسئولو نادي الزمالك في أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد قرار فسخ التعاقد معه بسبب رفضه الحضوره إلى القاهرة للخضوع لكشف طبي.

وأرسل مسئولو الزمالك خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية لتحويله إلى الجبلاية يدعمهم بشكل كامل في ملف بوطيب.

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك، بعد رحيل الأخير من صفوف الفارس الأبيض، قبل الانضمام لغريمه التقليدي الأهلي.

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يحتوي على مطالبة المارد الأحمر بالرد على شكوى نادي الزمالك، بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى غادر صفوف الفارس الأبيض في الصيف الماضي متجها لنادي أفيس البرتغالي، دون موافقة الزمالك، قبل أن يعود للدوري المصري مجددا عبر بوابة الأهلي في يناير الماضي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي يوم الأحد القادم 9 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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