بهذه الطريقة.. حزب الإصلاح اليمني يبتز السعودية





لم يكتفِ حزب الإصلاح اليمني المخترق لحكومة الشرعية، وعرقلته مسار اتفاق الرياض الذي انقضت مدته الزمنية، بل واصل علاقاته السيئة السمعة مع المليشيات الحوثية، وهو أمرٌ يمثل طعنة شديدة الغدر بالتحالف العربي.





هذا وأقدم حزب الإصلاح على تسليم مواقع مهمة للمليشيات الحوثية على حدود المملكة العربية السعودية، مقابل صفقة يتسلم بموجبها أشخاصًا من أتباعه كانوا موقوفين ويحاكمون بتهمة تفجير مسجد "النهدين" في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء الذي وقع عام 2011.





وهذه الجريمة الإخوانية غير جديدة بأي حالٍ من الأحوال، فعلى مدار سنوات الحرب قامت المليشيات الإخوانية في كثيرٍ من الأحيان بتسليم مواقع مهمة للمليشيات الحوثية وتجميد جبهات أخرى، وهو ما كبَّد التحالف العربي تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا.





واعتبرت المصادر، هذا العمل خيانةً أخرى واضحة من الإصلاح وموجهة لقوات التحالف العربي، بعد تلك التي أقدم عليها في شهر أكتوبر الماضي، ومكنت المليشيات الحوثية من استعادة مساحة كبيرة من جبهة الملاحيظ، بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.





واستعادت المليشيات الحوثية، كثيرًا من المواقع والجبهات التي كانت تحت سيطرة حزب الإصلاح، تمت بموجب اتفاق بين الطرفين اللذين يلتقيان عند نقطة التفاهم والتعاون مع قطر ومخططاتها المشبوهة التي تستهدف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.





ويتزامن ذلك مع انقضاء المدة الزمنية لاتفاق الرياض، الذي هدفت بنوده بشكل مباشر إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما حرّفها حزب الإصلاح طوال السنوات الماضية.





إقدام حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية على عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض يمكن القول إنّه أمرٌ يخدم المليشيات الحوثية في المقام الأول، وهو أمرٌ لا يمكن يقبل به التحالف العربي.





وضاعف حزب الإصلاح من مخططه ضد التحالف بتسليمه للحوثيين مواقع محاذية لحدود المملكة العربية السعودية، في خطوة يمكن القول إنّها تهدف إلى ابتزاز التحالف بقيادة المملكة، ضمن لعبة توازنات ينفذ فيه حزب الإصلاح الإخواني أجندة قطرية – تركية.



