Advertisements
Advertisements
Advertisements

70 ألف جنيه مكافآت لموظفي نقابة الصحفيين.. وأزمة بين أعضاء المجلس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:24 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضه على كشف تسلمه المجلس من السكرتير العام محمد شبانة، تضمن مكافآت لموظفي مشروع العلاج بالنقابة بلغت 70 ألف جنيه، مما جعله يطلب عرضه على جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة الذي يوقع معه على الشيكات، فوافقه على العرض على مجلس النقابة باعتباره صاحب السلطة في إنشاء قرارات مالية.

وقال "يونس" في بيان له، منذ قليل، إن السكرتير العام محمد شبانة، اشتكى خلال اجتماع مجلس النقابة أمس، مما وصفه بتعطيله لمصالح الموظفين، وأنه لم يوقع على المكافآت، مما جعله يؤكد أن هذا المبلغ يزيد بنحو ٣ أضعاف عن المبلغ المحدد في العام الماضي، فضلًا عن مكافآت أخرى دون سبب، وبطريقة مبالغ فيها.

وأضاف أن مشادة وقعت وتكررت أيضًا؛ نظرًا أن السكرتير العام تحدث عن أزمة بيان "صفقة القرن" وأنه اتهمه بالخيانة، فكان رده أنه لم يتهم أحدًا بالخيانة، وأن من حق الجمعية العمومية ألا يظل المجلس يتباحث لمدة يومين على مجرد بيان لن يحرر ملليمتر في فلسطين، وأنه سبق له اتهامه بالعمل مع قنوات والإخوان والجزيرة، ولم يتخذ المجلس أي إجراء، فضلًا عن وصفه على صفحته الشخصية بأنه مأجور فكرر كلامه في المجلس.

وتابع: "حاول الزميل محمد شبانة التهجم علي لولا الزملاء عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد وجمال عبدالرحيم، وقام بخلع الجاكت وهو يصيح بأحد الألفاظ، وكأننا في الشارع، فاعتذرت للنقيب عن استكمال الاجتماع وخرجت رافضًا البقاء، بعد أن انحدر المستوى لهذا الحد".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه أمس، على إسناد أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس في وقت سابق، وقرر المجلس إحالتها للجنة التحقيق النقابية، لما تضمنته من شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وكان خلاف قد نشب بين هشام يونس وعضوي مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد خراجة، خلال اجتماع المجلس أمس، انسحب على إثره أمين الصندوق من الاجتماع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر استقالة هشام يونس

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نشوب حريق في موقع عسكري بإسطنبول

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

منذ ساعة و نصف

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

منذ حوالي 5 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 3 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

'عبدالرحيم' وكيل أول و'شبانة' سكرتير عام.. ملامح تشكيل مجلس الصحفيين الجديد

بالتوافق.. ننشر التشكيل النهائي لمجلس نقابة الصحفيين

خراجة: مجلس نقابة الصحفيين 'اتشكل على القهوة'

أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يكذب وهذه هي الحقيقة

شبانة: هشام يونس يسعى لإظهار فساد مجلس 'الصحفيين' ولا يفهم سوى التآمر

شبانة: هشام يونس ممثل بارع ضل طريقه للصحافة ويسعى لهدم النقابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status