بعد نشر صورة لهما.. أحمد حلمي لشاكوش" ياجامد" والأخير "الفنان اللي بحبه"





ورد عليه أحمد حلمي قائلاً: "حبيبي يا شاكوش يا جامد... أنا اللي إتبسطت جداً من القعدة معاك ..أنت نورتني بالزيارة".وحصلت الصورة على ألآف الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"الصورة بتطلع لاف لوحدها"، وقال معجب آخر:"واحدة واحدة هتوصل يا شاكوش ربنا معاك في اللي جاي"، وكتب آخر:"والله أنتوا الأتين أصلا حاجة تانية".أهدى "شاكوش" أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكي، وردت منى زكي عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".ونال شاكوش درع يوتيوب الذهبى بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".