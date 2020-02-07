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على رأسهم بونجاح والسومة.. 10 لاعبين مرشحين للتتويج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:18 م
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السومة
السومة
وكالات
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قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتسليط الضوء على عشرة لاعبين من المتوقع تألقهم ومنافستهم على لقب الهداف خلال النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا، مع تبقي أيام قليلة على انطلاق منافسات دور المجموعات.

ورشح موقع اتحاد الكرة الآسيوي عشرة لاعبين للفوز بلقب الهداف في مقدمتهم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري.

وبحسب موقع اتحاد الكرة الآسيوي فقد قدم بونجاح مستويات رائعة في البطولة القارية عام 2018، حيث سجل 13 هدفاً وقاد فريق السد إلى الدور قبل النهائي.

ورغم أن بونجاح لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز في العام الماضي، لكنه حافظ على أهمية دوره في خط هجوم الفريق القطري. وهذا العام يدخل اللاعب المنافسة القارية وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 13 هدفا خلال 13 مباراة.

وضمت قائمة المرشحين أيضا الياباني تيروهيتو ناكاجاوا مهاجم يوكوهاما مارينوس.

وحصل ناكاجاوا على جائزتي أفضل لاعب وهداف الموسم الماضي من الدوري الياباني، كما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة.

وسجل ناكاجاوا 15 هدفا في الدوري الياباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعة تسعة أهداف.

وشملت القائمة أيضا اسم المالي شيخ دياباتي مهاجم الاستقلال الإيراني بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين خلال الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

وسبق للمهاجم المالي طويل القامة اللعب في نادي بوردو الفرنسي، ولعب أيضاً في تركيا وإيطاليا قبل الانتقال إلى إيران في شهر يوليو الماضي، علما بأنه ينافس على جائزة هداف الدوري الإيراني.

وجاء في القائمة أيضا الأسترالي آدم تاجارت – سوون مهاجم سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي بعدما أصبح أول لاعب أستراليا يفوز بجائزة هداف الدوري الكوري بعدما سجل 20 هدفاً في 33 مباراة.

وفرض التوجولي كوديو لابا مهاجم العين اسمه على القائمة في ظل تألقه منذ انتقاله إلى النادي الإماراتي قادماً من نادي النهضة البركاني المغربي، وهو ينافس حالياً بقوة على صدارة هدافي الدوري الإماراتي.

وضمت القائمة أيضا اسم البرازيلي اندرسون تاليسكا مهاجم قوانجتشو ايفرجراند والذي سجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات في البطولة القارية العام الماضي لكنه عانى كثيرا من الإصابات، قبل أن يستعيد حاسة التهديف ويسجل هدف الفوز لفريقه أمام كاشيما انتليرز الياباني في دور الثمانية للبطولة.

كما شملت القائمة اسم السوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي والذي يبلغ معدله التهديفي حوالي هدف واحد في كل مباراة منذ انضمامه للأهلي في 2014.

وجاء أيضا في القائمة آدم لو فوندر مهاجم سيدني الذي انضم للفريق الأسترالي قادما من صفوف بولتون وندررز وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويتصدر لو فوندر ترتيب هدافي الدوري الأسترالي هذا الموسم.

وحل أيضا دراجان سيران مهاجم باختاكور في القائمة في ظل تألقه مع الفريق الاوزبكي منذ انضمامه له في 2018.

وساهم دراجان في تتويج باختاكور بلقب الدوري الأوزبكي للمرة الأولى منذ عام 2015 بعدما سجل 23 هدفاً توج من خلالها بلقب الهداف.

وبالتأكيد لم تخلو القائمة من اسم الفرنسي بافيتمبي جوميز نجم الهلال السعودي والذي يتطلع لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الهداف عامين على التوالي في دوري أبطال آسيا.

ويواصل جوميز البالغ من العمر 34 عاماً التألق هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، كما يطمح للفوز بلقب الدوري السعودي إلى جانب الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

وتوج جوميز بلقب هداف دوري الأبطال الموسم الماضي برصيد 11 هدفا.

وأعطى الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوية الفرصة للجماهير للمشاركة في التصويت على لاستطلاع التوقعات بشأن هوية هداف النسخة المقبلة من البطولة القارية.

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الكلمات المفتاحية

عمر السومة دوري أبطال آسيا جوميز بونجاح الهلال السد الأهلي

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