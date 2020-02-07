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ريم عز الدين تتألق بـ"صباح الخير ياللي معانا".. في "ليلة حب" (صور)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:16 م
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يارا أحمد تصوير عبد الحافظ حمدي
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تألقت المطربة ريم عز الدين، بأغنية صباح الخير ياللي معانا لكوكب الشرق ام كلثوم وذلك في حفلها احياء ذكري ميلادها في سهرات ليالي زمان بالمنارة.
وكان قد أعلن المايسترو "محمد عثمان" أن الحفل يتضمن لمقاطع أغانى أم كلثوم وغنائها بنفس الطبقات الموسيقيّة ونفس شكل الفرقة، وهو حلم من أحلامه التي بات يحلم بتحقيقها.
وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد محيي وحميد الشاعري وسهير المرشدي وحنان مطاوع والمخرج امير اليماني والمنتج محمد العدل وعدد آخر من الفنانين.
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