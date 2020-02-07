ريم عز الدين تتألق بـ"صباح الخير ياللي معانا".. في "ليلة حب" (صور)

تألقت المطربة ريم عز الدين، بأغنية صباح الخير ياللي معانا لكوكب الشرق ام كلثوم وذلك في حفلها احياء ذكري ميلادها في سهرات ليالي زمان بالمنارة.



وكان قد أعلن المايسترو "محمد عثمان" أن الحفل يتضمن لمقاطع أغانى أم كلثوم وغنائها بنفس الطبقات الموسيقيّة ونفس شكل الفرقة، وهو حلم من أحلامه التي بات يحلم بتحقيقها.

